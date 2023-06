ESSAIS U15M NIVEAU RÉGION Salle Marcel Cerdan Villeneuve-d’Ascq, 12 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Si vous cherchez à rejoindre une équipe de Handball régionale, alors vous êtes au bon endroit. Le club de Villeneuve d’Ascq est actuellement à la recherche de jeunes talents pour renforcer son équipe U15 masculine (née en 2009 – 2010).

l’Équipe à terminée vis champion de région sur cette saison.

Si vous êtes passionné de handball et que vous voulez progresser dans ce sport, notre club est l’endroit idéal pour vous. Nous avons une équipe d’entraîneurs professionnels qui vous aideront à améliorer vos compétences et à développer votre potentiel.

Nous invitons tous les jeunes joueurs de la région à venir faire des essais pour notre équipe U15M.

Les dates des essais sont les suivantes :

Lundi 12/06 19h à Molière

Vendredi 16/06 18h à Lahousse

Lundi 19/06 19h à Molière

Jeudi 22/06 17h30 à Cerdan

Vendredi 23/06 18h à Lahousse

Lundi 26/06 19h à Molière

Jeudi 29/06 17h30 à Cerdan

Vous aurez l’opportunité de montrer vos talents sur le terrain et de rencontrer les membres de notre équipe.

Rejoindre notre équipe est également une excellente occasion de rencontrer de nouveaux amis qui partagent la même passion que vous. Nous sommes une équipe soudée et nous avons hâte d’accueillir de nouveaux membres.

Alors, si vous êtes prêt à relever le défi et à rejoindre une équipe de handball dynamique et passionnante, venez faire des essais avec nous. Nous sommes impatients de vous rencontrer et de voir ce que vous pouvez apporter à notre équipe.

A bientôt sur le terrain !

Pour tous renseignements contacter le 06 70 10 82 18

Adresses des salles :

SALLE MARCEL CERDAN – 71 rue des comices, 59650 Villeneuve-d’Ascq

SALLE PASCAL LAHOUSSE – Rue de la Tradition, 59650 Villeneuve-d’Ascq

SALLE MOLIÈRE – Rue Alfred de Vigny, 59491 Villeneuve-d’Ascq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-12T19:00:00+02:00 – 2023-06-12T20:30:00+02:00

2023-06-29T17:30:00+02:00 – 2023-06-29T19:00:00+02:00

