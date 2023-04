Tournoi loisir du dimanche 11 juin 2023 Salle Marcel Cerdan Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Tournoi loisir du dimanche 11 juin 2023 Salle Marcel Cerdan, 11 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Tournoi loisir du dimanche 11 juin 2023 Dimanche 11 juin, 09h00 Salle Marcel Cerdan Entrée libre Handball tournoi loisir « Hand pour tous, tous pour hand » Le LM-HBCV organise son tournoi loisir le dimanche 11 juin 2023 de 9 h 00 à 17 h 00 avec 10 èquipes engagées. Venez les encourager. Entrée gratuite et restauration sur place Salle Marcel Cerdan 71 rue des comices 59650 Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « 5759052@ffhandball.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

