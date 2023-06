LM-HBCV Seniors filles rencontre Wallers pour finir championnes Salle Marcel Cerdan Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq LM-HBCV Seniors filles rencontre Wallers pour finir championnes Salle Marcel Cerdan Villeneuve-d’Ascq, 27 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. LM-HBCV Seniors filles rencontre Wallers pour finir championnes Samedi 27 mai, 20h30 Salle Marcel Cerdan Entrée libre Venez encourager les seniors filles Ce samedi 27 mai nos seniors 2 filles reçoivent l’équipe de Wallers à 20h30 salle Marcel cerdan.

En cas de victoire, elle seront championnes 4 matchs avant la fin du championnat. Nous vous attendons donc nombreux ce samedi pour venir les encourager et les emmener vers la victoire…. Salle Marcel Cerdan 71 rue des comices 59650 Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « 5759052@ffhandball.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

