Match N1 de handball du LMHBCV contre Livry Gargan Samedi 21 janvier, 20h30 Salle Marcel Cerdan

Tarif 4€

Salle Marcel Cerdan 71 rue des comices 59650 Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Chers amis handballeurs,

Le 21 janvier 2023, à 20h30, votre équipe de Nationale 1 affrontera Livry Gargan dans la prestigieuse salle Marcel Cerdan. Cette rencontre promet d’être intense et passionnante.

Vous avez travaillé dur toute l’année pour arriver à ce niveau, et vous avez prouvé à maintes reprises que vous êtes une équipe compétitive et talentueuse. Gardez cette détermination et cette énergie tout au long du match, et montrez à vos adversaires que vous êtes là pour gagner.

Vos supporters seront là pour vous soutenir et vous encourager tout au long de la rencontre. Profitez de cette occasion pour briller et montrer vos compétences. Nous sommes fiers de vous et croyons en vous.

Bonne chance à vous tous, et que le meilleur équipe gagne !



