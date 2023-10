Théatre : Tailleur pour Dames Salle Marcel Brisset Beauce la Romaine Catégories d’Évènement: Beauce la Romaine

Loir-et-Cher Théatre : Tailleur pour Dames Salle Marcel Brisset Beauce la Romaine, 25 novembre 2023, Beauce la Romaine. Théatre : Tailleur pour Dames 25 novembre – 10 décembre Salle Marcel Brisset Adultes : 8 € – Moins de 18 ans et FNCTA: 4 € Retrouvez la Compagnie de Momarand dans un classique du théâtre français : Tailleur pour Dames, de Georges Feydeau. Le docteur Moulineaux, « sérieux et établi » après une jeunesse dissipée, vit bourgeoisement avec son épouse Yvonne et son domestique Étienne. Mais il est allé au bal de l’Opéra pour conquérir le cœur de l’élégante Suzanne Aubin. Il lui donne rendez-vous dans un entresol qui appartenait à une couturière. Les visites impromptues de ses connaissances l’obligent à se faire passer pour tailleur. La Compagnie de Momarand vous attend à l’une des 7 représentations : Samedi 25 novembre à 20h45

Dimanche 26 novembre à 14h45

Samedi 2 décembre à 20h45

Dimanche 3 décembre à 14h45

Vendredi 8 décembre à 20h45

Samedi 9 décembre à 20h45

Dimanche 10 décembre à 14h45 Salle Marcel Brisset 41240 Ouzouer-le-Marché Beauce la Romaine 41240 Ouzouer-le-Marché Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:45:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

2023-12-10T14:45:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00 theatre comedie Compagnie de Momarand – Tailleur pour Dames Détails Catégories d’Évènement: Beauce la Romaine, Loir-et-Cher Autres Lieu Salle Marcel Brisset Adresse 41240 Ouzouer-le-Marché Ville Beauce la Romaine Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Salle Marcel Brisset Beauce la Romaine latitude longitude 47.903833;1.537245

Salle Marcel Brisset Beauce la Romaine Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauce la romaine/