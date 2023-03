REPAIR CAFÉ SPÉCIAL NUMÉRIQUE Salle Marcel Baudry Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

REPAIR CAFÉ SPÉCIAL NUMÉRIQUE Salle Marcel Baudry, 12 avril 2023, Le Pouliguen Le Pouliguen. 8 rue Maréchal Joffre Salle Marcel Baudry Le Pouliguen Loire-Atlantique

2023-04-12 17:00:00

Loire-Atlantique Le Pouliguen . Donnez une seconde vie à vos appareils dans un cadre convivial ! Entrée libre – tout public. info@culture-en-folie.org +33 7 64 47 36 10 Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen

