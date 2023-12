Journées spéciales jeux vidéos et VR Salle Marcel Baudry Le pouliguen, 26 décembre 2023, Le pouliguen.

Sur le grand écran de la Micro-Folie, découvrez la vie des vikings et des Anglo-Saxons au IXème siècle, grâce aux jeux Discovery Tour Viking Age.

Sur les tablettes tactiles, retrouvez : The Wanderer – Frankeinstein’s creature, Vandals, Homo machina, Vectronom, Inua.

Sur les casques de VR, le catalogue habituel sera à votre disposition pour des jeux (Beat Saber, Epic Roller Coasters), des expériences inédites (Mission ISS) ou des films immersifs (Dolphin Man, Caravagio In Tenebris, Battlescar, Pompeï…)

Les créneaux de réservation :

10h-11h15

11h15-12h30

14h-15h30

15h30-17h

Sur réservation – dès 8 ans.

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/journees-speciales-jeux-videos-et-vr-le-pouliguen.html »}]

