Journées spéciales jeux vidéos et VR Salle Marcel Baudry Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique Journées spéciales jeux vidéos et VR Salle Marcel Baudry Le pouliguen, 24 octobre 2023, Le pouliguen. Journées spéciales jeux vidéos et VR 24 et 31 octobre Salle Marcel Baudry Participation: 0 Sur le grand écran de la Micro-Folie, partez à la découverte de la Grèce Antique, de l’Egypte ancienne ou encore de l’Age Vikings grâce aux jeux Discovery Tour by Ubisoft.

Sur les tablettes tactiles, retrouvez toute une sélection de jeux Arte avec Inua, Vandals, Homo Machina…

Sur les casques de VR, le catalogue habituel sera à votre disposition pour des jeux (Beat Saber, Epic Roller Coasters), des expériences inédites (Mission ISS) ou des films immersifs (Dolphin Man, Caravagio In Tenebris, Battlescar, Pompeï…) Les créneaux de réservation :

10h-11h15

11h15-12h30

14h-15h30

15h30-17h Sur réservation – dès 8 ans. Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/journees-speciales-jeux-videos-et-vr-le-pouliguen.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T09:00:00+02:00 – 2023-10-24T19:00:00+02:00

2023-10-31T09:00:00+01:00 – 2023-10-31T19:00:00+01:00 JEUNESSE LOISIRS Détails Catégories d’Évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle Marcel Baudry Adresse 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle Marcel Baudry Le pouliguen latitude longitude 47.2756;-2.43063

Salle Marcel Baudry Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pouliguen/