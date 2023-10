Octobre Rose au Pouliguen Salle Marcel Baudry Le pouliguen, 30 septembre 2023, Le pouliguen.

Samedi 30 septembre, la Ville donnera le coup d’envoi des animations d’Octobre Rose (le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein).

Aux côtés de la Ligue contre le Cancer et du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC,) elle proposera une conférence l’après-midi (14h30, salle Marcel Baudry).

Le dimanche 1er octobre, des sorties à vélo et en gravel seront organisées avec l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO).

Tout le mois, les associations locales et les commerçants se mobiliseront eux aussi. Marion Laloue, adjointe à la Santé, à la Prévoyance et aux Séniors, et Réjane Dounont, déléguée au Sport-Santé et aux Animations, soulignent : « Chaque geste compte pour la recherche. Nous invitons le maximum de Pouliguennais à participer à sa manière ».

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-09-30T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T00:30:00+02:00

2023-10-01T08:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

