Journées Réalité Virtuelle et Jeux Vidéo 14 et 24 février Salle Marcel Baudry

Enfilez les lunettes de réalité virtuelle et voyagez à bord de la station spatiale internationale, traversez Pompéi ou escaladez le Mont Blanc. Jeu vidéo Discovery Tour : Ancient Egypt Découvr… Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire Enfilez les lunettes de réalité virtuelle et voyagez à bord de la station spatiale internationale, traversez Pompéi ou escaladez le Mont Blanc. Jeu vidéo Discovery Tour : Ancient Egypt

Découvrez l’Egypte antique comme vous ne l’avez jamais vu grâce au Discovery Tour : Ancient Egypt, disponible à la Micro-Folie. Les jeux disponibles sur les tablettes tactiles

The Wanderer : Frankenstein’s creature – Vandals – Homo Machina – Vectronom *Sur réservation – dès 8 ans. *

2023-02-14T10:00:00+01:00

2023-02-24T16:30:00+01:00

