Journées Jeux Vidéos et VR
Salle Marcel Baudry
Le pouliguen

Loire-Atlantique

20 et 30 décembre

Films Arte VR disponibles sur les casques de réalité virtuelle : Aux portes de l'Espace – Battlescar – Caravaggio in Tenebris – Gloomy Eyes – Dolphin Man – Le Mont Blanc à 360° – Pompei 360°

Aux portes de l’Espace – Battlescar – Caravaggio in Tenebris – Gloomy Eyes – Dolphin Man – Le Mont Blanc à 360° – Pompei 360°

Et bien d’autres ! Jeu vidéo Discovery Tour : Ancient Greece

Découvrez la Grêce antique comme vous ne l’avez jamais vu grâce au Discovery Tour Ancienne Greece, disponible dans la Micro-Folie A partir de 8 ans

