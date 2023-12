L’art sur un plateau Salle Marcel Baudry, 16 décembre 2023, .

Ce rendez-vous mensuel est l’occasion de se retrouver autour de jeux de société sur le thème de l’art, de l’histoire ou de la science. L’animation est précédée par une visite flash sur un thème en lien avec un des jeux.

Tout public.

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen 44510 [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/l-art-sur-un-plateau-le-pouliguen.html »}]

