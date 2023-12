Opéra – Songe d’une nuit d’été de Shakespeare Salle Marcel Baudry, 15 décembre 2023, .

Opéra – Songe d’une nuit d’été de Shakespeare Vendredi 15 décembre, 20h00 Salle Marcel Baudry Public

Autour de Thésée, duc d’Athènes, et d’Hippolyte, reine des Amazones, s’entremêlent une querelle entre le roi des elfes et la reine des fées, l’intervention du facétieux Puck et de son philtre magique ainsi que celle d’une troupe de comédiens amateurs. Ballet narratif de George Balanchine, réalisation des décors et costumes par Christian Lacroix.

Dès 10 ans – sur réservation.

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T06:00:00+01:00

