Micro-festival – Les 1 an de la Micro-Folie ! Samedi 14 octobre, 09h00 Salle Marcel Baudry Gratuit: 0

A l’occasion de l’anniversaire de la Micro-Folie, venez participer à un atelier « Feu d’artifice numérique » par la compagnie Trézorium !

La mission de Trézorium est de révéler l’ingéniosité et l’émancipation des jeunes tout en les initiant aux compétences du XXIéme siècle : créativité, collaboration, communication, pensée numérique, résolution de problèmes, pensée critique… Pour cela, ils créent des expériences créatives et numériques qui se basent sur une pédagogie ludique par le « faire » et des outils du numérique.

Public : Dès 8 ans ou 6 ans si accompagné d’un adulte.

Les créneaux de réservation :

10h00-11h30

11h30-13h00

14h00-16h00

16h00 -18h00

Dès 19h, (re)venez à la Micro-Folie pour assister à la représentation / improvisation à partir des œuvres, l’installation étant laissée à la libre utilisation du public

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen 44510

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

