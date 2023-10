Fête de la science à la Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 7 octobre 2023, .

Fête de la science à la Micro-Folie Samedi 7 octobre, 10h00, 14h00 Salle Marcel Baudry Gratuit: 0

Sur les casques de VR : Voyage au cœur de l’Evolution

« Une expérience immersive dans l’arbre du vivant

Voyage au cœur de l’Évolution, est une immersion unique dans l’arbre du vivant proposée par le Muséum et la Fondation Orange. Vous y découvrirez plus de 450 espèces emblématiques du vivant, actuelles et fossiles, interrogerez les relations de parenté entre elles, et remonterez jusqu’à l’origine de la vie il y a 3,5 milliards d’années (LUCA).

Parue en 2017, cette expérience est le résultat d’un travail de recherche mené pendant près de deux ans, associant les scientifiques du Muséum pour les contenus et les Orange Labs pour la partie représentation des données en réalité virtuelle. »

Sur le grand écran : Qui Cherche… Cherche

Série de mini documentaires sur les métiers de la recherche. Les films seront passés à plusieurs moments de la journée de manière spontanée.

Tout public – Accès libre.

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen 44510 [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/fete-de-la-science-a-la-micro-folie-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T13:00:00+02:00

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

FAMILLE FETEFOIRE