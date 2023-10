Semaine bleue Salle Marcel Baudry, 5 octobre 2023, .

Semaine bleue Jeudi 5 octobre, 15h00 Salle Marcel Baudry Gratuit: 0

Nous avons tous un rapport particulier avec une chanson, un poème ou une peinture. Venez découvrir une sélection d’œuvres par le prisme des émotions…

Public sénior – Accès libre

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen 44510

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T15:00:00+02:00 – 2023-10-05T16:00:00+02:00

CULTURE EXPOSITION