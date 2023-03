Conférence – La maîtrise de la couleur Salle Marcel Baudry

Conférence – La maîtrise de la couleur Salle Marcel Baudry, 20 avril 2023, . Conférence – La maîtrise de la couleur Jeudi 20 avril, 17h30 Salle Marcel Baudry Participation: 0 Jacques Tanguy, peintre coloriste, expliquera la méthode qu’il a développée pour que l’on puisse poser sur une toile, là où l’on veut, les couleurs que l’on veut, en s’affranchissant des couleurs du modèle d’origine. Sur réservation – tout public. Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen 44510 [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/conference-la-maitrise-de-la-couleur-le-pouliguen.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

