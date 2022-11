Exposition Numérique Collection permanente Mexico Salle Marcel Baudry

Exposition Numérique Collection permanente Mexico Salle Marcel Baudry, 12 novembre 2022, . Exposition Numérique Collection permanente Mexico Samedi 12 novembre, 10h00, 14h00 Salle Marcel Baudry

Entrée libre: 0

Au sein de la Micro-Folie, venez découvrir la collection permanente « Mexico » du musée numérique, comprenant des œuvres issues du Musée d’art moderne de Mexico et de l’Institut national d’anthrop… Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen 44510 Au sein de la Micro-Folie, venez découvrir la collection permanente « Mexico » du musée numérique, comprenant des œuvres issues du Musée d’art moderne de Mexico et de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire de Mexico.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T10:00:00+01:00

2022-11-12T18:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle Marcel Baudry Adresse 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen lieuville Salle Marcel Baudry

Salle Marcel Baudry https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//