Ateliers et stages de découverte Salle Marc Dulout Villenave-d’Ornon, 11 novembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Ateliers et stages de découverte 11 novembre et 2 décembre Salle Marc Dulout Ouvert à tous • Sur inscription • Adhérent : gratuit • Non-adhérent : 18€

L’association familiale villenavaise propose de découvrir le yoga, le garuda et le Fit dance.

Samedi 11 novembre

14h-15h : Fitdance

Discipline très dynamique et en musique. C’est un mélange d’exercices de remise en forme permettant de travailler sa silhouette et sa condition physique. Entraînement cardio-vasculaire complet. Méthode ludique avec des chorégraphies faciles à retenir pour adultes et adolescents.

15h-16h : Garuda

Nouvelle discipline de bien-être sans musique. Savant mélange d’exercices de respiration, d’étirements, de gestes doux et fluides, toujours en mouvement. Accessible à tous quel que soit l’âge et le niveau sportif.

Samedi 2 décembre

10h-12h : Yoga Kundalini – Stage d’hiver

Salle Marc Dulout 3 rue Georges Duhamel 33140 VILLENAVE D'ORNON Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:00:00+01:00 – 2023-11-11T15:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00