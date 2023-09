Cet évènement est passé Qi Gong Salle Marc Dulout Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Qi Gong Salle Marc Dulout Villenave-d’Ornon, 2 septembre 2023, Villenave-d'Ornon. Qi Gong Samedi 2 septembre, 14h00 Salle Marc Dulout Tarif 18€ – Durée 2 h 30. Le Qi Gong est la gymnastique traditionnelle chinoise. C’est une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Bernadette Lafaurie, professeur de Qi Gong, organise un atelier découverte de 2 h 30 à l’A.F.V. (Association Familiale Villenavaise).

Tous.tes les villenavais.es qui souhaitent découvrir cette discipline accessible à toutes et tous seront les bienvenu.es. Salle Marc Dulout 3 rue Georges Duhamel 33140 VILLENAVE D’ORNON Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.62.23.82.55 »}, {« type »: « email », « value »: « adnqigong@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T16:30:00+02:00

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave-d'Ornon Autres Lieu Salle Marc Dulout Adresse 3 rue Georges Duhamel 33140 VILLENAVE D'ORNON Ville Villenave-d'Ornon Departement Gironde Lieu Ville Salle Marc Dulout Villenave-d'Ornon latitude longitude 44.771053;-0.540436

Salle Marc Dulout Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-d'ornon/