Oktoberfeest beaucampois 1ère édition Salle Manu Courtin Beaucamps-Ligny Catégories d’évènement: Beaucamps-Ligny

Nord

Oktoberfeest beaucampois 1ère édition Salle Manu Courtin, 8 octobre 2022, Beaucamps-Ligny. Oktoberfeest beaucampois 1ère édition Samedi 8 octobre, 20h00 Salle Manu Courtin

Sur inscription

Ambiance bavaroise garantie Salle Manu Courtin 2 rue de Fournes 59134 Beaucamps Ligny Beaucamps-Ligny 59134 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T20:00:00+02:00

2022-10-08T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucamps-Ligny, Nord Autres Lieu Salle Manu Courtin Adresse 2 rue de Fournes 59134 Beaucamps Ligny Ville Beaucamps-Ligny Age maximum 99 lieuville Salle Manu Courtin Beaucamps-Ligny Departement Nord

Salle Manu Courtin Beaucamps-Ligny Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaucamps-ligny/

Oktoberfeest beaucampois 1ère édition Salle Manu Courtin 2022-10-08 was last modified: by Oktoberfeest beaucampois 1ère édition Salle Manu Courtin Salle Manu Courtin 8 octobre 2022 Beaucamps-Ligny Salle Manu Courtin Beaucamps-Ligny

Beaucamps-Ligny Nord