Marché de Noêl Salle Manaoc Labenne, 9 décembre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Marché de Noël -Salle et place Manaoc! Marché de créateurs, Ateliers créatifs pour petits et grands

Animations : Mini ferme les 2 après-midi , Histoires animées: crankie box, théâtre d’ombres, musique

Food truck….

2023-12-09 fin : 2023-12-10 20:00:00. .

Salle Manaoc

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Christmas Market – Manaoc Hall and Square! Creators’ market, creative workshops for young and old

Entertainment: Mini farm on 2 afternoons, Animated stories: crankie box, shadow theater, music

Food truck…

Mercado de Navidad – ¡Palacio y Plaza Manaoc! Mercado de creadores, talleres creativos para grandes y pequeños

Animación: Mini granja 2 tardes, cuentos animados: crankie box, teatro de sombras, música, etc

Food truck…

Weihnachtsmarkt – Halle und Platz Manaoc! Designermarkt, Kreativworkshops für Groß und Klein

Animationen: Mini-Bauernhof an beiden Nachmittagen, Animierte Geschichten: Crankie Box, Schattentheater, Musik…

Foodtruck…

