KARAOSAX Salle Malraux Neuville-en-Ferrain Catégories d’évènement: Neuville-en-Ferrain

Nord

KARAOSAX Salle Malraux, 11 décembre 2022, Neuville-en-Ferrain. KARAOSAX Dimanche 11 décembre, 16h00 Salle Malraux

Entrée libre sur réservation

Concert Karaoke Live : les saxophones jouent, le public chante ! Salle Malraux 1 rue Fernand Lecroart 59960 Neuville en ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France Lorsque « La musique est bonne »… Lorsque vous êtes « Formidables »… Venez vous « libérer, délivrer » !

La question n’est pas de savoir si on chante bien ou non, on vous donne la possibilité de vous exprimer, sans jugement, accompagnés d’un orchestre de saxophones…

Fini la frustration de rester sur son siège pendant un concert en réfrénant l’envie de pousser la chansonnette…

Direction musicale : Alexandre Bouquelloen.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T16:00:00+01:00

2022-12-11T17:00:00+01:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Neuville-en-Ferrain, Nord Autres Lieu Salle Malraux Adresse 1 rue Fernand Lecroart 59960 Neuville en ferrain Ville Neuville-en-Ferrain lieuville Salle Malraux Neuville-en-Ferrain Departement Nord

Salle Malraux Neuville-en-Ferrain Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuville-en-ferrain/

KARAOSAX Salle Malraux 2022-12-11 was last modified: by KARAOSAX Salle Malraux Salle Malraux 11 décembre 2022 Neuville-en-Ferrain Salle Malraux Neuville-en-Ferrain

Neuville-en-Ferrain Nord