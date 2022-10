Drôles de dames Salle Malraux, 18 novembre 2022, Bondy.

Drôles de dames Vendredi 18 novembre, 20h30 Salle Malraux

GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

D’Offenbach à Piaf en passant par Bizet, airs de répertoires et chansons d’amour feront voyager les spectateurs d’un siècle à l’autre, d’un style à l’autre, quitte à pousser ensemble la chansonnette !

Salle Malraux 25 cours de la République 93140 Bondy Le Mainguy – Le Moulin à Vent Bondy 93140 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Solistes : Céline BOGNINI, Cécile BONNET, Sophie FOURNIER, Rachel GUILLOUX, Sabine KOVACSHAZY

Le Symphonique, orchestre professionnel d’Est Ensemble

« l’Amour est un oiseau rebelle » de Georges Bizet dans Carmen

https://www.youtube.com/watch?v=K2snTkaD64U « Tel qu’il est, il est me plaît » de Fréhel, le refrain

https://www.youtube.com/watch?v=pqeTZOLDfBQ « C’est l’amour » De Louis Ganne (opérette Les Saltimbanques), le refrain

https://www.youtube.com/watch?v=PbGOy-lkw0M « C’est l’amour » De Léopold Nord, le refrain

https://www.youtube.com/watch?v=KVyZkQTx5xA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T22:00:00+01:00 @David LACROIX

