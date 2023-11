Réunion publique de lancement de la concertation – Site Patrimonial Remarquable de Lille Salle Malpart (Place Gentil Muiron) Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Réunion publique de lancement de la concertation – Site Patrimonial Remarquable de Lille Salle Malpart (Place Gentil Muiron) Lille, 4 décembre 2023, Lille. Réunion publique de lancement de la concertation – Site Patrimonial Remarquable de Lille Lundi 4 décembre, 18h00 Salle Malpart (Place Gentil Muiron) Entrée libre Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur est le document d’urbanisme du Site Patrimonial Remarquable de Lille. Il permet la restauration et la mise en valeur du centre historique de la Ville.

A l’occasion de sa révision, participez à la réunion publique de concertation qui se déroulera le 4 décembre prochain à 18h, salle Malpart (Place Gentil Muiron) Salle Malpart (Place Gentil Muiron) Place Gentil Muiron Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T18:00:00+01:00 – 2023-12-04T20:00:00+01:00

2023-12-04T18:00:00+01:00 – 2023-12-04T20:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Salle Malpart (Place Gentil Muiron) Adresse Place Gentil Muiron Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Salle Malpart (Place Gentil Muiron) Lille latitude longitude 50.631445;3.066345

Salle Malpart (Place Gentil Muiron) Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/