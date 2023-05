Journées Nationales de l’archéologie – La « villa » aquitano-romaine de Bielle Salle Malarode, 16 juin 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Le Musée d’Ossau reçoit Vincent Garnoix pour une conférence sur la villa aquitano-romaine de Bielle. Découverte au milieu du XIXᵉ siècle, ce monument antique a souffert des outrages du temps. Son implantation est perdue à ce jour et peu de vestiges subsistent aujourd’hui. Vincent Garnoix relatera l’histoire de cette « villa » encore bien trop méconnue et de ses découvertes vertes.

Organisé dans le cadre des journées nationales de l’archéologie par l’Association des Amis du Musée d’Ossau dans le cadre des Journées nationales de l’Archéologie..

Salle Malarode

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Museum of Ossau receives Vincent Garnoix for a conference on the aquitano-roman villa of Bielle. Discovered in the middle of the 19th century, this ancient monument has suffered from the ravages of time. Its location has been lost to this day and few vestiges remain today. Vincent Garnoix will tell the story of this « villa » still too little known and its green discoveries.

Organized by the Association of the Friends of the Museum of Ossau within the framework of the National Days of Archaeology.

El museo de Ossau acoge a Vincent Garnoix para una conferencia sobre la villa aquitano-romana de Bielle. Descubierto a mediados del siglo XIX, este antiguo monumento ha sufrido los estragos del tiempo. Su trazado se ha perdido hasta nuestros días y hoy quedan pocos vestigios. Vincent Garnoix contará la historia de esta « villa » aún demasiado poco conocida y de sus verdes descubrimientos.

Organizado en el marco de las Jornadas Nacionales de Arqueología por la Asociación de Amigos del Museo de Ossau en el marco de las Jornadas Nacionales de Arqueología.

Das Musée d’Ossau empfängt Vincent Garnoix für einen Vortrag über die aquitanisch-römische Villa in Bielle. Dieses antike Monument wurde Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt und hat unter dem Zahn der Zeit gelitten. Die Lage der Villa ist bis heute nicht bekannt und es sind nur wenige Überreste erhalten geblieben. Vincent Garnoix wird die Geschichte dieser noch viel zu wenig bekannten « Villa » und ihrer grünen Entdeckungen erzählen.

Organisiert im Rahmen der Nationalen Tage der Archäologie von der Association des Amis du Musée d?Ossau im Rahmen der Nationalen Tage der Archäologie.

