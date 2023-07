Conférence sur les chemins anciens de pieusse salle mairie de pieusse Pieusse Catégories d’Évènement: Aude

Pieusse Conférence sur les chemins anciens de pieusse salle mairie de pieusse Pieusse, 16 septembre 2023, Pieusse. Conférence sur les chemins anciens de pieusse Samedi 16 septembre, 17h15 salle mairie de pieusse Gratuit. Entrée libre. Places assises disponibles. Autour du village les chemins et les routes semblent avoir toujours existé, éléments immuables du paysage. En réalité ils ont une histoire, certains ont disparu : d’autres ont été créés. Il y a deux cents ans, il y a cinq cents ans, le réseau des chemins était bien différent de celui d’aujourd’hui. Reconstituer les anciens tracés est possible, découvrez leur histoire lors de cette conférence. salle mairie de pieusse mairie pieusse Pieusse 11300 Aude Occitanie parking derriere la mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

