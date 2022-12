Théâtre: Gisèle Halimi, Défendre ! Salle Maigret, 4 mars 2023, Usson-du-Poitou.

Théâtre: Gisèle Halimi, Défendre ! Samedi 4 mars 2023, 16h00 Salle Maigret

Tarif plein 8€, réduit 5€ (adhérents MJC, demandeurs d’emploi, étudiants, -16ans).

Ce monologue puissant interpelle le public et rend hommage Gisèle Halimi, à la femme engagée, à l’avocate irrespectueuse qui a lutté pour les droits des femmes. Diffusion MJC Champ Libre/La Boulit’.

Salle Maigret place maigret 86350 usson du poitou Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine

C’est un rendez-vous. La parole de Gisèle Halimi interpelle le public dans un rapport direct : souvenirs d’enfance, interviews et plaidoiries s’entrecroisent, comme un condensé de ses combats.

Petite fille insoumise au patriarcat tunisien, femme engagée dans la guerre d’Algérie, figure de la lutte pour l’évolution des droits des femmes, proche de Simone de Beauvoir…

Avec une certaine vision de la justice et un engagement sans faille pour la défense des droits humains.

Sans reconstitution, la comédienne Marie Ragu incarne cette « avocate irrespectueuse » perpétuant sa fougue, son entêtement, sa défense farouche des libertés.

Ce solo d’une heure, puissant et vivifiant, appelle à maintenir éveillée la même vigilance à l’égard des droits et des libertés, faisant résonner les combats d’hier avec ceux d’aujourd’hui.

Equipe artistique: Marie RAGU (jeu), Alice GEAIRON (mise en scène), Virginie DAUDIN (regard extérieur), Marie-Edith LEYSSENE (régie).

Co-diffusion La Boulit’/ MJC 21/ MJCChamp Libre/ MJC Claude Nougaro, les communes de Usson-du-Poitou, Lussac-les-Châteaux et Montmorillon, en collaboration avec le LPA J-M Bouloux.

En coréalisation avec l’OARA.

Dans le cadre des actions de sensibilisation et de réflexion autour de la Journée des droits des femmes (8 mars). Un échange avec les artistes est prévu à l’issue du spectacle.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T16:00:00+01:00

2023-03-04T17:00:00+01:00

Virginie DAUDIN