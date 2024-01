RED IMPACT Salle Magallon Marseille, 6 janvier 2024, Marseille.

RED IMPACT Samedi 6 janvier, 21h00 Salle Magallon 10,99 / 15,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T21:00:00+01:00 – 2024-01-07T05:30:00+01:00

Fin : 2024-01-06T21:00:00+01:00 – 2024-01-07T05:30:00+01:00

South Connexion // RED IMPACT

20KW Clearsound / Turbosound

TEKNO / ACID / HARD TECHNO / RAVE

En attendant le report de la soirée ATLANTIDE nous vous préparons un petit encas pour patienter…

Une grosse sono d’une efficacité redoutable ainsi qu’un show light de qualité vous attendent pour vous faire démarrer l’année de la meilleure des manières.

Line up:

Blasphème

Chaise

Grabuge

Némésis

Mickey

Tatouages par dead cat tatoo

Cookie Cbd by les jodisserie

La soirée se déroulera dans la salle Le Magallon a Marseille, les portes ouvriront a 21h et nous vous feront danser jusqu’à 5h30

Billetterie:

https://shotgun.live/events/south-connexion-red-impact

⚠️Événement interdit aux mineurs⚠️

_____________________________________________________________

