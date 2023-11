Réveillon du nouvel an Salle Madeleine Sologne Vierzon, 31 décembre 2023, Vierzon.

Vierzon,Cher

Dîner et spectacle dansant avec l’orchestre Aloha, organisé par le Comité des fêtes de Vierzon.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 23 EUR.

Salle Madeleine Sologne

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Dinner and dance with the Aloha orchestra, organized by the Comité des fêtes de Vierzon

Cena y baile con la orquesta Aloha, organizada por el Comité del Festival de Vierzon

Abendessen und Tanzshow mit dem Aloha-Orchester, organisiert vom Festkomitee von Vierzon

Mise à jour le 2023-11-07 par OT VIERZON