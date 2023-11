SPORT ADAPTÉ : JOURNÉE D’INITIATION À L’ESCALADE Salle Mad Monkey 2929 Avenue Étienne Mehu Montpellier, 6 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Tout au long de l’année, le Comité Départemental Sport Adapté de l’Hérault propose des journées d’initiation dans diverses disciplines, à destination des jeunes, âgés de 6 à 21 ans, en situation de handicap mental et/ou psychique..

2023-12-06 10:30:00 fin : 2023-12-06 15:30:00. .

Salle Mad Monkey

2929 Avenue Étienne Mehu

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



Throughout the year, the Comité Départemental Sport Adapté de l’Hérault offers introductory days in a variety of disciplines for young people aged 6 to 21 with mental and/or psychological disabilities.

A lo largo del año, el Comité Départemental Sport Adapté de l’Hérault ofrece jornadas de iniciación a diversas disciplinas para jóvenes de 6 a 21 años con discapacidad mental y/o psíquica.

Das ganze Jahr über bietet das Comité Départemental Sport Adapté de l’Hérault Schnuppertage in verschiedenen Sportarten für junge Menschen mit geistiger und/oder psychischer Behinderung im Alter von 6 bis 21 Jahren an.

Mise à jour le 2023-11-23 par HERAULT SPORT