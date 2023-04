Soyez rationnel, devenez catholique ! Salle Mabillon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soyez rationnel, devenez catholique ! Salle Mabillon, 26 avril 2023, Paris. Soyez rationnel, devenez catholique ! Mercredi 26 avril, 20h15 Salle Mabillon Entrée libre L’apologétique, science des raisons de croire, connaît un vif regain d’intérêt dans un monde aux convictions plurielles. Matthieu Lavagna, ancien mathématicien, diplômé de philosophie et de théologie, auteur de « Soyez rationnel, devenez catholique ! », en est tête de pont en France. Appuyé sur la recherche la plus récente et une argumentation innovante, il vient présenter les éléments les plus percutants en faveur de la vérité de la doctrine chrétienne, de l’existence de Dieu à la Résurrection en passant par l’étude de miracles significatifs. Salle Mabillon 5 rue de l’Abbaye, 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « jp.saintgermaindespres@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

