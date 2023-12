Spectacle de ventriloquie Salle M. Baudry Le pouliguen, 29 décembre 2023 17:00, Le pouliguen.

Spectacle de ventriloquie Vendredi 29 décembre, 18h00 Salle M. Baudry Entrée: 0

55 minutes de rires, d’émotion, de mise en boîte, de dérision, d’imitations et de ventriloquie, sans jamais froisser personne, juste histoire d’oublier les petits tracas quotidiens par le rire. Un one-man-show pour les grands, réglé comme une horloge sur des musiques d’accompagnement. Dans la plus pure tradition des cabarets parisiens où il a fait école, François Richard et son fidèle compagnon le singe Cachou, vont vous surprendre avec ce show percutant et drôle. Pas de place pour l’à-peu-près, mais beaucoup d’improvisation par cet artiste de renommée et de talent, dont le professionnalisme lui a valu de parcourir la France et l’Etranger pour le bonheur d’un large public depuis plus de 30 ans.

Salle M. Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/spectacle-de-ventriloquie-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-29T18:00:00+01:00 – 2023-12-30T04:00:00+01:00

CULTURE FAMILLE