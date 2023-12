Concert-Spectacle: Dans la fabrique des cadeaux Salle M. Baudry Le pouliguen, 28 décembre 2023 17:00, Le pouliguen.

Concert-Spectacle: Dans la fabrique des cadeaux Jeudi 28 décembre, 18h00 Salle M. Baudry Entrée: 0

Cam et Léon, les aides du Père Noël ont pris une grande décision : ils vont dévoiler les secrets de la fabrique des cadeaux ! Malheureusement un pingouin n’est pas de cet avis et va tout faire pour les en empêcher.

Pour les 3 à 10 ans.

La compagnie Ouistitibaba

Les Fééries pouliguennaises – Programme 2023

Salle M. Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-spectacle-dans-la-fabrique-des-cadeaux-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/les-feeries-pouliguennaises-programme-2023-2582890.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-28T18:00:00+01:00 – 2023-12-29T04:00:00+01:00

2023-12-28T18:00:00+01:00 – 2023-12-29T04:00:00+01:00

CULTURE FAMILLE