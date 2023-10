Eclipse et coquelicot : danse et théâtre Salle Lutxiborda Saint-Jean-le-Vieux, 3 avril 2024, Saint-Jean-le-Vieux.

Saint-Jean-le-Vieux,Pyrénées-Atlantiques

Éclipse et coquelicot joue du corps de la comédienne comme d’une marionnette vivante. Sa main gauche part à la rencontre de la droite, ses pieds ne sont pas en reste ! Une invitation au voyage au centre d’une scénographie tout en tissu, au motif floral répétitif, à la façon de la célèbre designeuse Yayoï Kusama. Sophie Kastelnik bouleverse les codes, fait affleurer les émotions, titille notre imaginaire dans son monde plein de tendresse, de drôlerie, de douce rêverie.

Pour les plus d’un an. 35 mn. Sans parole..

2024-04-03 fin : 2024-04-03 . EUR.

Salle Lutxiborda

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Éclipse et coquelicot plays with the actress?s body like a living puppet. Her left hand meets her right, and her feet are not to be outdone! An invitation to travel in the center of an all-fabric set, with a repetitive floral motif in the style of the famous designer Yayoï Kusama. Sophie Kastelnik turns codes on their head, stirs the emotions and titillates the imagination in a world full of tenderness, humour and sweet reverie.

For ages one and up. 35 min. Wordless.

Éclipse et coquelicot juega con el cuerpo de la actriz como una marioneta viviente. Su mano izquierda se encuentra con la derecha, ¡y sus pies no se quedan atrás! Es una invitación a viajar en el centro de un decorado todo de tela, con un motivo floral repetitivo al estilo de la célebre diseñadora Yayoï Kusama. Sophie Kastelnik da la vuelta a los códigos, agita las emociones y excita nuestra imaginación en su mundo lleno de ternura, humor y suave ensoñación.

A partir de un año. 35 minutos. Sin palabras.

Éclipse et coquelicot spielt mit dem Körper der Schauspielerin wie mit einer lebenden Marionette. Ihre linke Hand trifft auf die rechte, und auch ihre Füße werden nicht vergessen Eine Einladung zu einer Reise inmitten eines Bühnenbildes aus Stoff mit einem sich wiederholenden Blumenmuster im Stil der berühmten Designerin Yayoï Kusama. Sophie Kastelnik stellt die Codes auf den Kopf, lässt Emotionen aufblitzen und kitzelt unsere Vorstellungskraft in ihrer Welt voller Zärtlichkeit, Witz und sanfter Träumerei.

Für Kinder ab 1 Jahr. 35 Minuten. Ohne Sprache.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme Pays Basque