Sare Exposition Art et Artisanat Salle Lur Berri Sare, 19 avril 2024, Sare. Sare,Pyrénées-Atlantiques Œuvres créées par les membres de l’association Eskuen Lana..

2024-04-19 fin : 2024-04-21 18:00:00. EUR.

Salle Lur Berri

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



works created by the members of the association Eskuen Lana. obras creadas por los miembros de la asociación Eskuen Lana. ?Werke, die von den Mitgliedern des Vereins Eskuen Lana geschaffen wurden.

