Marché de Noël Salle Lucien Supplissiau Ousson-sur-loire Catégorie d’évènement: Ousson-sur-loire

Marché de Noël Salle Lucien Supplissiau, 26 novembre 2022, Ousson-sur-loire. Marché de Noël 26 et 27 novembre Salle Lucien Supplissiau Nouvelle édition du marché de Noël à Ousson sur Loire. Salle Lucien Supplissiau salle lucien supplissiau, Ousson-sur-loire Ousson-sur-loire Venez découvrir le marché de Noël d’Ousson-sur-Loire avec les stands d’artisanat et de produits du terroir. Promenade en calèche avec Le père Noël. Jongleur le dimanche à partir de 14h. Tombola. Restauration sur place, vin chaud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T09:00:00+01:00

2022-11-27T17:00:00+01:00 OT Terres de Loire et Canaux – IRémy

Détails Catégorie d’évènement: Ousson-sur-loire Autres Lieu Salle Lucien Supplissiau Adresse salle lucien supplissiau, Ousson-sur-loire Ville Ousson-sur-loire lieuville Salle Lucien Supplissiau Ousson-sur-loire

Salle Lucien Supplissiau Ousson-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ousson-sur-loire/

Marché de Noël Salle Lucien Supplissiau 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël Salle Lucien Supplissiau Salle Lucien Supplissiau 26 novembre 2022 Ousson-sur-loire Salle Lucien Supplissiau Ousson-sur-loire

Ousson-sur-loire