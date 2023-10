Braderie Secours Populaire Floirac Salle Lucie Aubrac Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Braderie Secours Populaire Floirac Salle Lucie Aubrac Floirac, 6 décembre 2023, Floirac. Braderie Secours Populaire Floirac Mercredi 6 décembre, 09h00 Salle Lucie Aubrac Entrée Libre Braderie d’Hiver du comité du secours Populaire de Floirac, Bouliac, Carignan, Latresne avec Jouets, Bijoux, Livres, Bric à brac, puericulture, vêtements, chaussures, linge de maison Salle Lucie Aubrac 35 rue Léo Lagrange 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T09:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:00:00+01:00

Braderie Secours Populaire Détails Catégories d'Évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu Salle Lucie Aubrac Adresse 35 rue Léo Lagrange 33270 Floirac Ville Floirac

