Loto enfants Collectif Floiracais Danielle Mitterrand salle Lucie Aubrac, 30 avril 2023, Floirac. Loto enfants Collectif Floiracais Danielle Mitterrand Dimanche 30 avril, 14h30 salle Lucie Aubrac Tarif : 2 € / carton. Réservation conseillée. L’association Collection Floiracais Danielle Mitterrand organise sa quatrième édition du LOTO ENFANTS !

Voici une après midi à noter dans vos agendas.

Pour notre plus grand plaisir, il avait remporté un franc succès les années précédentes, notre loto enfants revient le : DIMANCHE 30 AVRIL

À l’espace Lucie Aubrac 35 rue Léo Lagrange Floirac.

Ouverture des portes à 13h30 et début du jeu à 14h30

A partir de 3 ans

Réservation conseillée De superbes lots à gagner avec des jeux de sociétés, draisiennes, place de spectacles, surprises.

Les bénéfices récoltés, financeront une formation premier secours aux habitants de Floirac sur réservation. Les enfants sont sous la surveillances des parents salle Lucie Aubrac 35 rue léo lagrange 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/538386075072824 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.99.00.97.87 »}, {« type »: « email », « value »: « apecfdm@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

