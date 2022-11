Braderie Salle Lucie Aubrac Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

Braderie Salle Lucie Aubrac, 7 décembre 2022, Floirac. Braderie Mercredi 7 décembre, 09h00 Salle Lucie Aubrac

Entrée Libre

Braderie du Secours Populaire comité de Floirac/Bouliac Salle Lucie Aubrac 35 rue Léo Lagrange 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Venez chiner et peut-être acheter un des articles que nous proposons, par exemple en cette proximité de Noël, un des nombreux jouets qui seront à votre disposition. En cela vous participerez aussi à l’aide que nous apportons aux familles, hélas de plus en plus nombreuses, et leur procurerez un peu de joie pour les fêtes. Merci d’avance pour eux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T09:00:00+01:00

2022-12-07T19:00:00+01:00

