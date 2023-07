RÉUNION DES BÉNÉVOLES Salle l’Oustaou Villefort, 5 juillet 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Vous êtes invités à venir préparer la journée du 3 août, avec les 3 associations organisatrices (Fugues Cévenoles pour Carmen, avec La PEYROULADE pour son anniversaire et GARDE pour l’accueil et les visites à la Garde).

Nous présenterons le programm….

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . EUR.

Salle l’Oustaou

Villefort 48800 Lozère Occitanie



You’re invited to come and prepare the day of August 3, with the 3 organizing associations (Fugues Cévenoles for Carmen, with La PEYROULADE for its anniversary and GARDE for the welcome and visits to La Garde).

We will present the program…

Le invitamos a venir a preparar la jornada del 3 de agosto, con las 3 asociaciones organizadoras (Fugues Cévenoles para Carmen, con La PEYROULADE para su aniversario y GARDE para la acogida y las visitas a La Garde).

Presentaremos el programa…

Sie sind eingeladen, mit den drei organisierenden Vereinen (Fugues Cévenoles für Carmen, mit La PEYROULADE für seinen Geburtstag und GARDE für den Empfang und die Besuche in La Garde) den Tag des 3. August vorzubereiten.

Wir werden das Programm vorstellen…

Mise à jour le 2023-06-28 par 48 – OT Mont Lozère