Cet évènement est passé L’eau en Touraine, une ressource à préserver Salle Louis Renard La Ville-aux-Dames Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

La Ville-aux-Dames L’eau en Touraine, une ressource à préserver Salle Louis Renard La Ville-aux-Dames, 9 novembre 2023, La Ville-aux-Dames. L’eau en Touraine, une ressource à préserver Jeudi 9 novembre, 20h00 Salle Louis Renard L’eau est une ressource vitale à gérer au mieux, et ce de façon collective mais aussi individuelle, pour garantir son accès à tous. Les enjeux sont de taille, car les scientifiques du GIEC prédisent une diminution de la ressource en eau de 40 à 50 % d’ici 2050. Au- delà de la quantité, il faut également tenir compte de sa qualité. 3 intervenants nous présenteront leur domaine de compétence. Ils nous aideront à comprendre la complexité de la thématique de l’eau, ce bien commun. Leurs interventions mettront en lumière l’urgente nécessité de préserver cette ressource en adoptant des nouvelles habitudes d’usages. À l’issue de cette présentation, vous pourrez échanger et poser des questions. Salle Louis Renard Rue Marie-Madeleine Dienesch, La Ville-aux-Dames La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « laptitebrosse@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T23:00:00+01:00

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, La Ville-aux-Dames Autres Lieu Salle Louis Renard Adresse Rue Marie-Madeleine Dienesch, La Ville-aux-Dames Ville La Ville-aux-Dames Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Salle Louis Renard La Ville-aux-Dames latitude longitude 47.388705;0.774159

Salle Louis Renard La Ville-aux-Dames Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ville-aux-dames/