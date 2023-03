FOAR AR BEO / Fête du vivant 2023 Salle Louis Le Gall Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

FOAR AR BEO / Fête du vivant 2023
Salle Louis Le Gall, 9 avril 2023, Plouguerneau

Finistère . L’école Diwan de Plouguerneau organise la fête du vivant 2023. Foire aux plantes, artisans, écologie, animations, restauration et buvette. skol.plougerne@diwan.bzh Salle Louis Le Gall Grouaneg Plouguerneau

