Kig ha Farz Diwan Plougerne Salle Louis Le Gall Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau Kig ha Farz Diwan Plougerne Salle Louis Le Gall Plouguerneau, 28 janvier 2024, Plouguerneau. Kig ha Farz Diwan Plougerne Dimanche 28 janvier 2024, 12h00 Salle Louis Le Gall 12,5€ adulte, 6,5€ enfant, réservation jusqu’au 22 janvier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T12:00:00+01:00 – 2024-01-28T14:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T12:00:00+01:00 – 2024-01-28T14:00:00+01:00 Salle Louis Le Gall Le Grouanec, 29890 Plouguerneau Plouguerneau 29880 Mezfallet Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 51 75 45 38 »}] Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Code postal 29880 Lieu Salle Louis Le Gall Adresse Le Grouanec, 29890 Plouguerneau Ville Plouguerneau Departement Finistère Lieu Ville Salle Louis Le Gall Plouguerneau Latitude 48.591937 Longitude -4.463518 latitude longitude 48.591937;-4.463518

Salle Louis Le Gall Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/