Fin : 2024-03-24T06:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00 L’association Amicale des Personnels Actifs et Retraités de Fleury-les-Aubrais (APAR) organise un vide grenier le dimanche 24 mars. Restauration et buvette sur place,

Forfait : 15 euros les 4 mètres,

Possibilité de louer des tables (2 euros l’unité),

(2 euros l’unité), Apporter une pièce d’identité. Les inscriptions se font lors de permanences à l’association située au 39 rue Marcel-Proust : Jeudi 29 février de 17 h à 19 h,

Mardi 05 mars de 16 h à 18 h,

Vendredi 08 mars de 17 h à 19 h,

Samedi 09 mars de 10 h à 13 h,

Mercredi 13 mars de 11 h à 14 h,

Samedi 16 mars de 10 h à 13 h,

Lundi 18 mars de 17 h à 19 h,

Salle Louis Langlois 38 Rue du 11 Novembre 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

