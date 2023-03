Vide-greniers Salle Louis Langlois Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret

Vide-greniers Salle Louis Langlois, 16 avril 2023, Fleury-les-Aubrais. Vide-greniers Dimanche 16 avril, 08h30 Salle Louis Langlois 5 euros le mètre linéaire Le CJF Fleury Loiret Handball organise un vide greniers en salle, le dimanche 16 avril pour financer ses projets de fin de saison.

Il aura lieu à la Salle Louis Langlois à partir de 8 h 30.

Ouvert à tous, il est impératif de s’inscrire pour pouvoir y participer, en appelant le 06 67 53 11 17 (places limitées)

=> 5 euros le mètre linéaire Salle Louis Langlois 38 Rue du 11 Novembre 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 53 11 17 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T08:30:00+02:00 – 2023-04-16T17:30:00+02:00

2023-04-16T08:30:00+02:00 – 2023-04-16T17:30:00+02:00 Vide-greniers – Salle Langlois SHUTTERSTOCK

Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu Salle Louis Langlois Adresse 38 Rue du 11 Novembre 45400 Fleury-les-Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Lieu Ville Salle Louis Langlois Fleury-les-Aubrais

Salle Louis Langlois Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/

Vide-greniers Salle Louis Langlois 2023-04-16 was last modified: by Vide-greniers Salle Louis Langlois Salle Louis Langlois 16 avril 2023 Fleury-les-Aubrais Salle Louis Langlois Fleury-les-Aubrais

Fleury-les-Aubrais Loiret