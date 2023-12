Conte-moi Noël Salle Louis Jouvet Cosnac Catégories d’Évènement: Corrèze

Cosnac Conte-moi Noël Salle Louis Jouvet Cosnac, 16 décembre 2023, Cosnac. Cosnac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 19:00:00

fin : 2023-12-16 20:00:00 La Cie Ankréation vous propose de partir en voyage avec Alpha et Oméga à la découverte du secret de Noël dans les légendes d’Europe.

A partir de 3 ans. 19h-20h, salle Louis Jouvet (en face de La Poste). Tarif : 10€ adultes, 5€ enfants..

Salle Louis Jouvet

Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

