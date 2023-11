Ma Région Virtuose à Challans Salle Louis-Claude Roux Challans, 26 janvier 2024, Challans.

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

VENDREDI 26 JANVIER 2024

18h30 – Auditorium du Lycée Notre-Dame (50’) – Entrée libre*

Spectacle théâtral ponctué de nombreux extraits musicaux, écrit par Patrick Barbier et mise en scène par Pierre Lebrun, sur une idée de René Martin.

“Voyage musical dans l’Europe des peuples”

L’action se passe vers 1935. Un ethnomusicologue raconte quelques épisodes de sa vie, vouée entièrement à l’étude des musiques nationales. Par ses propres recherches, puis son enseignement à la Sorbonne, il a été amené à voyager dans différents pays et à rencontrer quelques-uns des plus grands compositeurs de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème. Tous ont eu à coeur de puiser dans le patrimoine musical de leur pays, le folklore ou la chanson populaire : leur but était d’écrire une musique qui favorise une prise de conscience nationale, notamment lorsque leur pays était dominé, politiquement ou intellectuellement, par d’autres. Les souvenirs, les émotions ressenties, les images, se bousculent et permettent au spectateur d’écouter les pages les plus évocatrices de ce “réveil des peuples”.

*Entrée libre sur réservation

20h30 – Salle Louis-Claude Roux (45’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Alexander Rudin direction

Beethoven : Coriolan, ouverture en ut mineur opus 62

Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

SAMEDI 27 JANVIER 2024

10h30 – Médiathèque Diderot (45’) – Entrée libre

André Peyrègne conférencier

“La grande aventure de la symphonie de l’époque baroque à nos jours”

André Peyrègne retracera l’évolution des orchestres de l’époque baroque à l’époque moderne, avec un éclairage particulier sur la 5ème Symphonie de Beethoven, chefd’oeuvre du répertoire symphonique.

14h30 – Salle Louis-Claude Roux (60’) – 12€

concert famille

Deborah Nemtanu violon

La Symphonie de Poche

Nicolas Simon direction

Dvorák : Danse slave opus 46 n°8

Bartók : Rhapsodie pour violon et orchestre n°1 Sz 87

Dvorák : Danse slave opus 72 n°2

Porumbescu : Baladâ opus 29

Dvorák : Danse slave opus 46 n°7

Sarasate : Airs bohémiens opus 20

Brahms : Danses hongroises n°4 et 6

Ravel : Tzigane

16h00 – Église Notre-Dame (45’) – 2€

Ensemble vocal Alternance

Orchestre Universitaire de Brest

Paul Craipeau direction

Œuvres de Mozart et Rutter

18h30 – Salle Louis-Claude Roux (60’) – 6€

Florent Héau clarinette

Théo Ould accordéon

“America !”

Une traversée musicale du continent américain du Nord au Sud, de New-York à Buenos Aires. On passe allègrement des danses argentines et du tango de Piazzolla aux danses et mélodies populaires de Guastavino, des prémices du jazz classique de Gershwin au swing New-Yorkais de Benny Goodman… Avec Bernstein comme trait d’union, “America !” compose un programme joyeux et dansant, célébrant la musique américaine au son de la clarinette et de l’accordéon.

20h30 – Salle Louis-Claude Roux (45’) – 10€

Romain Leleu Sextet

“Le Maître et les Écoles”

Bach : Prélude et fugue en sol majeur BWV 557

Bach : Sonatina de la Cantate “Actus Tragicus” BWV 106

Bartók : Six Danses populaires roumaines

Janácek : Quatuor à cordes n°1 “Sonate à Kreutzer”, 1er mouvement

Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon, extrait du Conte du tsar Saltan

Granados : Andaluza (Danse espagnole n°5)

Rossini : Thème et variations de la Sonate pour cordes n°3

Milhaud : Le Bœuf sur le toit

Hahn : À Chloris

Gershwin : Prélude n°1

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

10h15 – Salle Louis-Claude Roux (45’) – 2€

Orchestre d’harmonie de Challans

Philippe Miègeville direction

Œuvres de Tchaïkovski, Saint-Saëns, Albéniz, Gershwin, Bernstein

11h30 – Maison des Arts (60’) – 2€

Professeurs de la Maison des Arts

Répertoire de musique à danser mettant en parallèle la musique traditionnelle et la musique savante.

14h00 – Salle Louis-Claude Roux (45’) – 10€

concert famille

Bárbara Kusa chant

Canticum Novum

Emmanuel Bardon direction

“Ya Maryam”

Quand la musique devient prétexte à la recherche d’élévation et de paix… Canticum Novum questionne ce qui résulte de la rencontre entre les peuples et les cultures à l’endroit de leurs spiritualités. Un bassin, des peuples, la mer, ses visages pluriels… Des remous, des vents, des côtes et des populations tannées par le temps et l’histoire. Des vies façonnées par les déplacements et le croisement de patrimoines qui se rencontrent pour créer, en dépit des circonstances, une nouvelle langue et des berceuses réinventées. C’est par la voix de la chanteuse Bárbara Kusa, aux côtés des musiciens de l’Ensemble Canticum Novum, que sera mise en valeur la dimension spirituelle de ce programme, tant dans les registres sacrés que profanes.

15h30 – Salle Louis-Claude Roux (50’) – 6€

Geister Duo duo de piano

“Le folklore hongrois chez Schubert et Brahms”

Schubert : Divertissement à la hongroise en sol mineur D. 818

Brahms : Danses hongroises, extraits

16h15 – Médiathèque Diderot (45’) – 2€

Élèves de la Maison des Arts

Autour de Miyazaki

17h15 – Salle Louis-Claude Roux (45’) – 10€

Mikrokosmos

Loïc Pierre direction

“Le jour m’étonne”

Dernier opus de la tétralogie du choeur Mikrokosmos lancée en 2013 avec “La Nuit Dévoilée”, “Le jour m’étonne” continue de fusionner les répertoires, avec des pièces variées que revisitent de grands compositeurs de toutes époques et de tous horizons, d’Eric Banks à Manuel Ruiz del Corral en passant par Joseph Jennings, Veljo Tormis ou Grede Pedersen, pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles…

19h00 – Salle Louis-Claude Roux – 12€

Philippe Préponiot trompette

Orchestre de chambre de Mannheim

Paul Meyer direction

Haydn : Concerto pour trompette et orchestre en mi bémol majeur Hob. VIIe.1

Haydn : Symphonie n°45 en fa dièse mineur “Les Adieux”

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre 2023, Office de Tourisme de Challans, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Puis les mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, les jeudis et samedis de 9h30 à 12h30.

Week-end de l’événement : billetterie Salle Louis-Claude Roux et sur chaque lieu de concert 30 minutes avant les représentations.

Billetterie en ligne à partir du vendredi 15 décembre sur saisonculturelle.challans.fr

Office de tourisme de Challans – 1 rue de l’Hôtel de Ville

85600 Challans – 02 51 93 19 75

Informations complémentaires :

www.challans.fr

Service culturel : 02 51 49 18 99

Moyens de paiement : espèces, carte bancaire, e.pass culture sport, chèque, chèque vacances ANCV, pass culture national.

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous prévenir lors de votre réservation.

