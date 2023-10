Harmonie Challans Salle louis-claude roux CHALLANS, 10 décembre 2023, CHALLANS.

Harmonie Challans Dimanche 10 décembre, 15h30 Salle louis-claude roux

Ce concert de l’Harmonie propose une déambulation musicale sur Paris avec des airs d’opéras, de comédies musicales( Offenbach,Andrew Lloyd Webber…….), des musiques de cabarets et des chansons Parisiennes.. L’orchestre d’harmonie sera relayé lors de ce concert par le trio de chansonniers »Le Zinc » ainsi qu’un orchestre à corde de l’école de musique de la maison des arts à Challans. Au rythme de vos errances musicales, vous serez subjugués par les extraits de « Paris brule t’il » « Paris Monmartre » « Il est 5h…. » « Les Champs Elysés » et bien d’autres airs connus.Puis ce seront les chansonniers qui battront le pavé de la Cité pour vous interpréter leurs plus grands succès.Tous les musiciens seront à l’oeuvre pour vous guider dans le dédale sonore de cet univers parisien.

Salle louis-claude roux Rue des plantes , 85300 CHALLANS CHALLANS [{« type »: « email », « value »: null}]

2023-12-10T15:30:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

