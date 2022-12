Fête interculturelle Salle Louis Blazy Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Fête interculturelle Salle Louis Blazy, 11 décembre 2022, Mourenx. Fête interculturelle Dimanche 11 décembre, 12h00 Salle Louis Blazy

Entrée libre et gratuite

Un évènement gratuit placé sous le signe de la fraternité organisé par le Centre Social Lo Solan et la ville de Mourenx à la Salle Louis Blazy de 12h à 17h handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique ii;mi;pi Salle Louis Blazy Avenue du président Paul Delcourt Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dimanche 11 décembre prochain de 12h à 17h, le Centre Social Lo Solan et la ville de Mourenx vous attendent pour partager un repas partagé façon Auberge Espagnole (chacun amène une spécialité (entrée, plat ou dessert) pour créer un immense buffet. Un espace d’accueil est prévu pour les enfants avec des jeux et des activités mais aussi des groupes de danses et musiques traditionnelles espagnoles, portugaises, béarnaises, indiennes, orientales et contemporaines agrémenteront votre après-midi.

Nos partenaires APS du Pays des Gaves, Ibéria Cultura, l’association des Maghrébins de Mourenx, la MJCL, Olympe, les référents des Comités de quartier seront également présents pour vous accueillir.

Nous vous y attendons nombreux !

